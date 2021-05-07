Горняк22: С начала года производство тепличных овощей увеличилось на 40%

Как сообщает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, на текущий момент темпы производства овощей защищенного грунта значительно превышают прошлогодние.

С начала года в зимних теплицах выращено 423 тыс. тонн овощей и зеленых культур, что на 40,5% больше показателя за аналогичный период 2020 года (301 тыс. тонн). В том числе урожай тепличных огурцов составляет 271, тыс. тонн (+28,2%), томатов — 142,7 тыс. тонн (+72,3%).

В десятку регионов-лидеров по производству входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкессия, Татарстан и Башкирия.

Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам 2021 года — по прогнозу, урожай в зимних теплицах превысит 1,4 млн тонн.

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