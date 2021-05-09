ГОРНЯК22 09.05.2021
Хорошие новости

Горняк22: «Русский солдат»

Горняк22
10 часов Ago

Величественный памятник Ржевскому солдату оживает в музыкальном клипе, представляемому вашему вниманию в честь 76-й годовщины Великой Победы.

Солдат снова в вечном строю, он идёт в атаку на врага в пороховой гари, навстречу взрывам и пулям. Один за одним уходят товарищи, жизнями отсчитывая время будущей победы. Щемящее чувство несправедливости и горечи. Легкие касания рук невесты, так и не ставшей женой и образы несбывшегося будущего. Этот клип – краткая биография почти миллиона воинов, павших в окрестностях небольшого города Ржева в 1942-43 годах.

Автор музыки и слов Александр Майшев написал песню под впечатлением от поездки во Ржев к открытию памятника в 2020 году, когда образ солдата буквально ожил для него и не отпускал, пока текст не был написан.

Исполнителем песни стала легендарная белорусская группа «Песняры». Создатели клипа выражают благодарность музею Победы и лично его руководителю Александру Яковлевичу Школьнику за содействие и предоставленную возможность премьерного показа.

Хорошие новости России

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