Горняк22: Ростехнадзор выдал СХК лицензию на строительство реактора БРЕСТ-300 • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Ростехнадзор выдал предприятию госкорпорации «Росатом» «Сибирский химический комбинат» (СХК, Северск, Томская область) лицензию на создание в России первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, сообщило ведомство.

Росатом с 2011 года реализует на СХК проект «Прорыв» по созданию технологии замкнутого топливного цикла. Там появится ОДЭК с реактором «БРЕСТ-300» с пристанционным ядерным топливным циклом, а также производство уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах, в который входит модуль фабрикации/рефабрикации (МФР). В 2021 году продолжились подготовительные работы, атомщики ждали лицензии, чтобы приступить к строительству реактора.

«Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин 10 февраля 2021 года подписал лицензию АО «СХК» на сооружение первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем», — говорится в сообщении.

Этот энергоблок необходим для отработки технологий атомной энергетики будущего.

Энергоблок установленной электрической мощностью 300 МВт с реактором БРЕСТ-ОД-300 должен стать ключевым объектом опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК), строящегося на площадке предприятия Росатома «Сибирский химический комбинат» в Северске Томской области в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв». Помимо энергоблока, ОДЭК включает комплекс по производству смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для реактора БРЕСТ-ОД-300, а также комплекс по переработке отработавшего топлива. Комплекс позволит создать пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что даст возможность не только производить электричество, но и готовить из топлива, выгружаемого из активной зоны реактора, новое.

Реактор БРЕСТ-ОД-300 предназначен для практического подтверждения основных технических решений, закладываемых в реакторные установки со свинцовым теплоносителем в так называемом замкнутом ядерном топливном цикле, и основных положений концепции естественной безопасности, на которой эти решения основываются. Проектная документация по реактору БРЕСТ-ОД-300 получила положительное заключение Главгосэкспертизы в 2018 году. Главный конструктор реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 — предприятие «Росатома» «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля» (НИКИЭТ, Москва).

«В период проведения экспертизы обоснования безопасности опытно-демонстрационного энергоблока были разработаны новые федеральные нормы и правила, учитывающие специфику проекта: «Требования к устройству и безопасной эксплуатации корпуса блока реакторного, оборудования и трубопроводов ядерной установки со свинцовым теплоносителем», «Требования к обоснованию прочности корпуса блока реакторного, оборудования и трубопроводов ядерных установок со свинцовым теплоносителем». Утверждены и введены в действие 16 стандартов госкорпорации «Росатом», детализирующие требования и обеспечивающие учет всех особенностей энергоблока «БРЕСТ-ОД-300», — отмечает Ростехнадзор.

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