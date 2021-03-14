Горняк22: Ростех увеличил вычислительную мощность суперкомпьютера «Фишер» до 100 Тфлопс

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил модернизацию суперкомпьютера «Фишер», установленного в Объединенном институте высоких температур РАН (ОИВТ РАН). В аппаратную часть компьютера добавлено более 20 вычислительных узлов, за счет чего пиковая мощность выросла в 4,5 раза и теперь превышает 100 Тфлопс.

После модернизации количество вычислительных узлов «Фишера» увеличилось почти в два раза — с 24 до 44, общее количество ядер превысило 3000. В суперкомпьютере используется российская система погружного охлаждения, обеспечивающая равномерную и энергоэффективную терморегуляцию при вычислительной нагрузке. Благодаря этому решению суперкомпьютер не требует специально подготовленных помещений.

Введенный в эксплуатацию в 2019 году «Фишер» — суперкомпьютер, созданный на основе коммуникационной сети «Ангара» в коммутаторном исполнении. Возможности «Ангары» позволяют концентрировать в единой сети мощности до нескольких десятков тысяч компьютеров, в том числе разных производителей и с разной архитектурой центральных процессоров.

«Суперкомпьютер построен на базе сети „Ангара“, что позволяет гибко наращивать его мощность, добавляя новые вычислительные узлы. Благодаря модернизации значительно возросла скорость выполняемых операций. Это дает новые возможности для обработки больших данных, обучения нейронных сетей, моделирования характеристик новых изделий и т. д.», — сказал индустриальный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

В составе Ростеха проект реализует Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника».

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