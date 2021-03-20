Горняк22: Ростех разработал ракету для защиты от града

Чебоксарское производственное объединение им. В. И. Чапаева (входит в «Технодинамику» госкорпорации «Ростех») разработало новую установку «Эльбрус-А», а также 60-миллиметровую противоградовую ракету «Алазань-8М» для защиты городов и сельхозугодий от града. Об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Михаил Резников.

«В апреле новые противоградовые ракеты будут переданы для проведения межведомственных испытаний совместно с Росгидрометом, по завершении которых „Алазань-8М“ будет допущена к серийному производству», — сказал он.

По словам Резникова, эффективность противоградовой ракетной технологии достигает 90%, при этом она обеспечивает защиту площадей от 10 тысяч до 1 млн га. На сегодняшний день, по его словам, ракетное воздействие на облака не имеет равных. Обладая максимальной скоростью воздействия, данная технология в разы дешевле самолетной и существенно эффективнее наземной, отметил Резников.

Кроме того, журналистам впервые представили пусковую установку «Эльбрус-А» для противоградовых ракет. От предыдущих моделей новое устройство отличает наличие цифровой системы управления, а также возможность запуска ракет различного калибра.

«Эльбрус-А» обеспечивает последовательный запуск до 16 противоградовых ракет. При этом ракеты направляются по различным азимутам, что обеспечивает увеличение площади воздействия. Разработка модернизированной пусковой установки началась в 2018 году, первый опытный образец был изготовлен через год. Сейчас предприятие совместно с Росгидрометом проводит межведомственные испытания, по завершении которых будет запущен выпуск установок «Эльбрус-А».

По статистическим данным, от града в ряде регионов России погибает до 15% урожая в год. Лидерами по числу заказов средств активного воздействия на метеорологические процессы являются Краснодарский и Ставропольский край, Республики Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания, которые являются наиболее градоопасными регионами. На экспорт ЧПО им. В. И. Чапаева поставляет противоградовые ракеты в Таджикистан, Молдову, Узбекистан.

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