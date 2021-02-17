Горняк22: Ростех начал производство оборудования для досмотра багажа • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех запустил производство интроскопов -рентгенотелевизионных систем для оперативного выявления в багаже и почтовых отправлениях запрещенных предметов. За одну операцию система может просканировать отправления весом до 160 кг. Разработка предназначена для обеспечения безопасности на вокзалах, в аэропортах, пунктах пограничного контроля, на различных государственных и коммерческих объектах.

Интроскоп «Сапфир-ИР6550» может обнаруживать запрещенные предметы, в том числе оружие и другие объекты, без вскрытия посылок или запечатанных контейнеров. Опытный образец прошел апробацию в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

«По основным техническим показателям разработка не уступает оборудованию крупнейших мировых производителей при меньшей стоимости. В числе ключевых особенностей данной модели интроскопа — высокое разрешение и автоматическая сигнализация при обнаружении материала высокой плотности. Получена лицензия Роспотребнадзора на работу с источниками ионизирующего излучения и сертификат соответствия. Сейчас формируется портфель заказов», — отметил индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

Проект реализует АО «Московский завод Сапфир» холдинга «Швабе». Предприятие специализируется на разработке и производстве фотоприемников для тепловизионной аппаратуры, теплопеленгационных систем, инфракрасной аппаратуры дальнего зондирования Земли, создает фоточувствительные элементы из полупроводниковых материалов.

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