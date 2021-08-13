Горняк22: Ростех досрочно начал поставки вакцин от гриппа в российские регионы

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех с опережением графика приступил к отгрузкам вакцин против гриппа в российские регионы. Профилактические препараты будут применяться для иммунизации населения в преддверии нового эпидемического сезона. Поставки осуществляются по госзаказу Минздрава РФ и будут реализованы в три этапа.

В рамках первого этапа поставок «Нацимбио» в срок до 1 сентября направит во все российские регионы профилактические препараты в объеме 32,9 млн доз. До середины ноября будет передано еще 27,3 млн доз.

Первые партии с вакцинами были отправлены в 20 субъектов Сибирского, Дальневосточного, Уральского, Приволжского и Центрального федеральных округов. Всего для подготовки к эпидсезону 2021-2022 годов «Нацимбио» передаст в медицинские организации 60,2 млн доз профилактических препаратов от гриппа.

«В этом году холдинг „Нацимбио“ приступил к поставкам противогриппозных вакцин на неделю раньше, чем в прошлые сезоны. Это даст регионам дополнительное время, чтобы подготовиться к проведению прививочной кампании против гриппа. Для повышения эффективности логистики в этом году мы внедрили новое решение — встроенный в термобоксы умный датчик, работающий по технологии Bluetooth. Через специальное мобильное приложение он в реальном времени передает данные о температуре всех грузов в радиусе 50-100 метров. Применение нового решения, благодаря которому не нужно вскрывать термобоксы для проверки температурного режима, позволяет сэкономить до десяти часов для каждого автомобиля с вакцинами», — рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Предприятия холдинга «Нацимбио» — НПО «Микроген» и биофармацевтическая компания «ФОРТ» — производят вакцину «Совигрипп» и четырехвалентную вакцину «Ультрикс Квадри», которая наиболее эффективно защищает от гриппа за счет дополнительного штамма вируса гриппа B. Расширенный штаммовый состав позволяет исключить возможные риски, связанные с появлением и циркуляцией Викторианской и Ямагатской линий вирусов. В вакцине содержится по 15 мкг гемагглютинина (антигена) каждого штамма в одной дозе — всего 60 мкг антигена, отсутствуют консерванты и адъюванты.

Холдинг «Нацимбио» с 2015 года ежегодно осуществляет поставки вакцин российского производства, обеспечивая порядка 90% потребности государства в препаратах для профилактики туберкулеза, гепатита B, кори, краснухи, паротита, гриппа, дифтерии, столбняка и коклюша. С марта этого года холдинг также поставляет в регионы согласно распределению Минздрава вакцины от COVID-19 — «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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