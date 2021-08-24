ГОРНЯК22 24.08.2021
Хорошие новости

Горняк22: Росстат: ввод жилья в России за семь месяцев вырос на 30%

Горняк22
7 часов Ago

Ввод жилья в России в январе-июле 2021 года составил 43,9 миллиона квадратных метров, что на 30,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете Росстата.Как указывается в нем, в июле сдано 7,4 миллиона «квадратов», что на 32% больше результатов аналогичного периода прошлого года.

В Московской области введено за 7 месяцев введено почти 4,5 миллиона квадратных метров, в Москве — 3,5 миллиона «квадратов». На третьем месте — Краснодарский край (2,4 миллиона квадратных метров).

Также по вводу жилья лидировали Ленинградская область (2 миллиона) и Санкт-Петербург (1,85 миллиона квадратных метров), Татарстан (1,58 миллиона «квадратов»), Башкирия (1,52 миллиона), Свердловская (1,4 миллиона) и Ростовская области (1,27 миллиона).

Хорошие новости России

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