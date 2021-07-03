Горняк22: Росстат: ввод жилья в России за пять месяцев вырос на 28,4%

Ввод жилья в России в январе-мае 2021 года составил 28,8 миллиона квадратных метров, что на 28,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете Росстата.

Как указывается в нем, в мае сдано 5 миллионов «квадратов», что на 31,3% больше результатов аналогичного периода прошлого года.

«В мае 2021 года возведено 444 многоквартирных дома. Населением построено 22,1 тысячи жилых домов. Всего построено 58,9 тысячи новых квартир. В январе-мае 2021 года возведено 2,7 тысячи многоквартирных домов. Населением построено 121,2 тысячи жилых домов. Всего построено 358,9 тысячи новых квартир. Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 16,3 миллиона квадратных метров, или 56,6% от общего объема жилья, введенного в январе-мае 2021 года», — уточняется в нем.

При этом объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в мае составил 747,6 миллиарда рублей (рост на 7,7% к уровню соответствующего периода предыдущего год), а в январе-мае — 3,029 триллиона рублей (роста на 3,5%), говорится в отчете.

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