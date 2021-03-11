Горняк22: Российский спецназ выиграл чемпионат Европы по снайперской стрельбе

Чемпионат Европы по снайперской стрельбе проходил в Чехии, в нем приняли участие более полусотни команд из 20 стран, в том числе Германии, Китая, Израиля, Италии и Великобритании.

Бойцы отряда Альфа. Архивное фото

СОЧИ, 7 июл — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Бойцы спецподразделения «Альфа» УФСБ России по Краснодарскому краю победили на чемпионате Европы по снайперской стрельбе, сообщает управление в понедельник.

Чемпионат Европы по снайперской стрельбе проходил в Чехии, в нем приняли участие более полусотни команд из 20 стран, в том числе Германии, Китая, Израиля, Италии и Великобритании.

«По итогам соревнований офицеры региональной службы специального назначения УФСБ заняли первое место, вновь доказав, что школа военных снайперов (России) — лучшая в Европе», — говорится в сообщении.

Участники турнира отметили высочайший уровень организации состязаний и «невероятно сложные боевые упражнения, придуманные специально для данных соревнований».

Условия огневой задачи стрелки узнавали непосредственно перед стрельбой, упражнения имели ограниченное время на производство выстрела, а специализированные мишени — малую зачетную зону поражения.

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