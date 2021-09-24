Горняк22: Российский экспорт кондитерских изделий превысил допандемийный уровень

Экспорт кондитерских изделий из России по итогам первого полугодия 2021 года значительно увеличился, рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. По его словам, объем поставок в натуральном выражении вырос по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 16,5% (до 329,6 тыс. т), в стоимостном — на 19,3% (до 709,5 млн долл. США). Экспорт также превысил уровень аналогичного периода допандемийного 2019 года.

В этом году российские компании продавали за рубеж в основном шоколадные изделия. На их долю пришлось 47,7% поставок, или 338,6 млн долл. США, в натуральном выражении — 39,9%, или 131,7 тыс. т. Поставки шоколадной продукции (в тоннах) увеличились на 21,8% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года — это самый значительный рост среди всех видов сладостей. Экспорт мучной продукции в первом полугодии 2021 года вырос на 12,8% (до 146,6 тыс. т), сахаристых кондитерских изделий (зефира, мармелада и др.) — на 14,4% (до 51,3 тыс. т).

География поставок российских сладостей представлена 94 странами, основными покупателями остаются государства ближнего зарубежья: Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, страны Средней Азии. Максимальная доля в общем объеме экспорта у Казахстана — 27%. Вячеслав Лашманкин отметил, что продажи растут в том числе за счет расширения экспорта на относительно новых для российских игроков направлениях. Среди стран, показавших прирост более чем вдвое, — Сербия и Нигерия (поставки в эти страны увеличились в 4,7 раза), Афганистан (рост в 4,2 раза), Йемен (рост более чем в 2,5 раза), Болгария (рост в 2,2 раза) и Бразилия (рост в 2,1 раза).

В «Асконд» отметили, что внутренний рынок кондитерских изделий в России оценивают примерно в 10,4 млрд долл. США — это восьмой рынок мира в денежном выражении. При этом Россия выступает пятым крупнейшим производителем кондитерской продукции.

«В отношении новых направлений экспорта важно оценивать не столько процентное увеличение объемов поставок (тут все-таки есть эффект низкой базы), сколько смотреть на расширение географии рынков. А это и страны Ближневосточного региона, и страны Европы, и государства Южной Америки, — подчеркнул Лашманкин. — Российские кондитерские изделия набирают популярность в мире, и это очень важный результат». По его мнению, такая динамика дает основания предполагать, что к концу 2022 года Россия может стать крупнейшим поставщиком шоколада и шоколадных кондитерских изделий в Китай. Росту экспорта должен способствовать запуск государственной программы продвижения российской кондитерской продукции на рынок КНР.

Как отметили в пресс-службе Минсельхоза России, среди факторов, влияющих на популярность отечественной кондитерской продукции за рубежом, — «широкий спектр товаров и готовность производителей гибко работать с ассортиментом исходя из потребностей конкретного экспортного рынка». Также высокий темп роста экспорта в текущем году связан с восстановлением потребительского спроса после снятия карантинных ограничений на ключевых рынках, в частности в Китае, добавили в министерстве.

Отечественная продукция высоко ценится в странах бывшего СССР, что позволяет наращивать поставки в эти государства, отметили в Минсельхозе. В ведомстве добавили, что российская кондитерская отрасль демонстрирует высокий уровень конкурентоспособности на внешних рынках: развитое производство внутри страны позволяет предприятиям эффективно работать с себестоимостью и формировать конкурентную ценовую политику.

Подготовлено ФГБУ «Центр Агроаналитики» по материалам iz.ru

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