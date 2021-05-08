Горняк22: Российский экспорт алмазов в 1-м квартале 2014 года вырос на 21,5%

Экспорт необработанных природных алмазов из России в 1-м квартале 2014 года увеличился по сравнению с 1-м кварталом 2013 года на 21,5 проц до 12,01 млн карат, импорт — упал в 2,6 раза до 8,04 тыс карат. Об этом говорится в материалах Министерства финансов РФ.

В стоимостном выражении экспорт увеличился на 20,6 проц до 1,41 млрд долларов, импорт — снизился в 2 раза до 16,5 млн долларов.

Более 65 проц алмазов от общего объема экспорта было поставлено в Бельгию /7,87 млн карат на сумму 923 млн долларов/. Также значительные объемы российских алмазов покупали Индия /2,45 млн карат/, ОАЭ /948 тыс карат/, Израиль /322 тыс карат/ и Китай /154 тыс карат/.

Крупнейшими поставщиками алмазов на российский рынок являются Китай, Великобритания и Бельгия, на их долю приходится около 40, 28 и 18 проц от общего импорта соответственно. Так, Китай поставил в РФ около 3,2 тыс карат алмазов на 9,6 млн долларов, Великобритания — 2,3 тыс карат на 52 тыс долларов, Бельгия — 1,4 тыс карат на 5 млн долларов.

Основным российским экспортером алмазов является АК «АЛРОСА» — мировой лидер по добыче алмазов. В 1-м квартале «АЛРОСА» увеличила добычу алмазов на 6 проц до 7,9 млн карат. Продажи алмазов в январе-марте 2014 года составили 12,7 млн карат, в том числе 9,5 млн карат — алмазы ювелирного качества по средней цене 155 долларов за карат и 3,2 млн карат — алмазы технического качества по средней цене 12 долларов за карат.

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