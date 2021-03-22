Горняк22: Российские учёные придумали первые «холодные» 3D-ручки

Несколько сотен штук 3D-ручек серии Creopop по специальной цене — $ 69 и $ 79 выставлены на мировой краудфандиговой площадке Indiegogo, сообщил порталу «Сибтерра» председатель совета директоров DI-Group Дмитрий Стародубцев.

Дмитрий Стародубцев: «На разработку продукта мы потратили последние 6 месяцев. Это первая в мире 3D ручка (Creopop), которая позволяет рисовать в объеме специальными холодными чернилами (без нагрева и проводов). За первые часы продаж на сайте было продано 77 из 500 экземпляров. Это хороший показатель, дело в том что успех компании определяет скорость с которой будут появляться заказы на продукт в первые 24 часа».

По последней информации, меньше чем за первый день на краудфандинговом ресурсе компания набрала 81% необходимых заказов. Осталось еще 33 дня.

Основным бенефициатором продукта в Томске является компания DI-Group. Разработкой и запуском продаж Creopop занималась команда профессионалов из разных стран (Россия, Сингапур, США, Китай) — инженеры, химики, конструкторы, программисты, маркетологи, PR специалисты.

Предыдущий проект DI-Group — 3D ручка Artloom признан экспертами Russian Startup Tour одним из лучших. Ручками можно рисовать без компьютера и программного обеспечения. Они работают на основе технологий отверждения полимера в ультрафиолетовом спектре. От конкурентов отличаются тем, что позволяют печатать в объеме различными цветами. Кроме того, они абсолютно безопасны: не нагреваются, расходный материал нетоксичен. Размерами 3D ручки не больше обычного фломастера.

Одной из наиболее новаторских характеристик CreoPop — большой выбор холодных красок. В ней доступны упругие, магнитные, ароматические, проводящие, сверкающие и боди-арт чернила.

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