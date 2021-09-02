Горняк22: Российские спортсмены выходят на второе место в медальном зачёте Паралимпиады в Токио

1 сентября российские спортсмены на Паралимпиаде в Токио вновь завоевали 7 золотых медалей и обошли британцев в неофициальном медальном зачёте. Это пока максимальный результат российских спортсменов.

Золото Галины Липатниковой вывело нас на второе место в зачете Паралимпиады

Галина Липатникова завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра стоя. Это 31-я золотая медаль Паралимпиады у российских спортсменов.

Лучший результат Липатниковой (класс F36) по итогам шести попыток составил 11,03 метра. Второе место заняла испанка Мириам Рико Мартинес (9,62), замкнула тройку лучших китаянка Цин У (9,36).

Легкоатлет Муса Таймазов принёс 32-ю золотую медаль на Паралимпиаде в Токио, выиграв соревнования по метанию клаба (разновидность булавы) в классе F51 с мировым рекордом.

Предыдущее лучшее достижение он побил почти на метр, а принадлежало оно сербу Желько Димитриевичу, который занял второе место. Третьим стал словак Мариан Курея.

Промежуточный медальный зачёт

Всего на Играх в Токио российские спортсмены завоевали 85 наград, в том числе 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых медалей.

Таким образом, на восьмой день Паралимпиады нам удалось обойти британцев, в активе которых 30 золотых, 24 серебряные и 30 бронзовых наград, и выйти на второе место.

Лидируют китайцы: 66 золотых, 42 серебряных и 35 бронзовых медалей.

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