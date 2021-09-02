ГОРНЯК22 02.09.2021
Хорошие новости

Горняк22: Российские спортсмены выходят на второе место в медальном зачёте Паралимпиады в Токио

Горняк22
2 часа Ago

1 сентября российские спортсмены на Паралимпиаде в Токио вновь завоевали 7 золотых медалей и обошли британцев в неофициальном медальном зачёте. Это пока максимальный результат российских спортсменов.

Золото Галины Липатниковой вывело нас на второе место в зачете Паралимпиады

Галина Липатникова завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра стоя. Это 31-я золотая медаль Паралимпиады у российских спортсменов.

Лучший результат Липатниковой (класс F36) по итогам шести попыток составил 11,03 метра. Второе место заняла испанка Мириам Рико Мартинес (9,62), замкнула тройку лучших китаянка Цин У (9,36).

Легкоатлет Муса Таймазов принёс 32-ю золотую медаль на Паралимпиаде в Токио, выиграв соревнования по метанию клаба (разновидность булавы) в классе F51 с мировым рекордом.

ГОРНЯК22 02.09.2021

Предыдущее лучшее достижение он побил почти на метр, а принадлежало оно сербу Желько Димитриевичу, который занял второе место. Третьим стал словак Мариан Курея.

Промежуточный медальный зачёт

Всего на Играх в Токио российские спортсмены завоевали 85 наград, в том числе 32 золотых, 20 серебряных и 37 бронзовых медалей.

Таким образом, на восьмой день Паралимпиады нам удалось обойти британцев, в активе которых 30 золотых, 24 серебряные и 30 бронзовых наград, и выйти на второе место.

Лидируют китайцы: 66 золотых, 42 серебряных и 35 бронзовых медалей.

Хорошие новости России

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Кабардино-Балкарии началось строительство крупного тепличного комплекса «Парник»

Горняк22: В Кабардино-Балкарии началось строительство крупного тепличного комплекса «Парник»

Горняк22
2 часа Ago
В Кабардино-Балкарии состоялась символическая закладка камня первой очереди нового тепличного комплекса в Чегемском районе. Общая стоимость проекта составляет порядка 18,4...
Горняк22: «Куйбышевазот» запустил новое производство минеральных удобрений

Горняк22: «Куйбышевазот» запустил новое производство минеральных удобрений

Горняк22
2 часа Ago
27 августа состоялось открытие нового производства комплексного удобрения — сульфат-нитрат аммония, пуск которого позволит увеличить мощности предприятия по выпуску минеральных...
Горняк22: На орском «Механическом заводе» в Оренбургской области запустили новое производство

Горняк22: На орском «Механическом заводе» в Оренбургской области запустили новое производство

Горняк22
2 дня Ago
Завод, известный выпуском продукции для оборонной промышленности, активно осваивает производство продукции гражданского назначения. 27 августа запущен в промышленную эксплуатацию новый...
Горняк22: Сборная России завоевала четыре золота на Европейской олимпиаде юниоров по информатике

Горняк22: Сборная России завоевала четыре золота на Европейской олимпиаде юниоров по информатике

Горняк22
3 дня Ago
Российская сборная стала единственной командой, получившей более одной золотой медали. Все четыре школьника, входившие в российскую сборную, получили четыре золотые...
Горняк22: В Тульской области открыто новое производство азотных удобрений

Горняк22: В Тульской области открыто новое производство азотных удобрений

Горняк22
4 дня Ago
На предприятии минерально-химической компании «ЕвроХим» в городе Новомосковск Тульской области НАК «Азот» состоялся запуск новой установки производства жидких азотных удобрений...

Читать по теме:

ВТОПЕ: