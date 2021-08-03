Горняк22: Российские спортсмены стали победителями медального зачета Олимпийских игр в Токио в теннисе

Российские спортсмены стали победителями медального зачета Олимпийских игр в Токио в теннисе.В воскресенье Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали в миксте, победив в финале другой российский дуэт в составе Елены Весниной и Аслана Карацева. Также 1 августа Карен Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в мужском одиночном разряде, уступив в финале Александру Звереву из Германии.

Таким образом, российские теннисисты завоевали в Токио одну золотую и две серебряные награды. Второе-четвертое места поделили команды Хорватии, Чехии и Швейцарии (по одному золоту и одному серебру).

Карацев и Веснина

Карен Хачанов

Хорошие новости России