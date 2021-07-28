Горняк22: Российские школьники обновили рекорд по золотым медалям на Международной олимпиаде по физике

Все пять членов российской сборной завоевали золотые медали на 51-й Международной олимпиаде по физике (IPhO 2021). Таким образом, ребята обновили рекорд выступлений прошлого года, когда каждый участник команды также завоевал золотую медаль. В олимпиаде приняли участие 368 школьников из 76 стран мира.

Оргкомитет олимпиады

В этом году соревнования принимал Вильнюсский университет. Из-за эпидемиологической ситуации они, как и в прошлом году, прошли в дистанционном формате. Российская сборная выполняла задания олимпиады на базе Московского физико-технического института (МФТИ).

Нашу страну представляли: Матвей Князев (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область), Николай Кононенко (Школа № 57, г. Москва), Денис Исмагилов (Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область), Артемий Новиков (Бауманская инженерная школа № 1580, г. Москва), Данила Самоделкин (Школа № 2007 ФМШ, г. Москва).

«Спешу поздравить ребят с очень ярким выступлением и очередными уверенными победами. Для каждого из них это большой путь, который, я уверен, ребята только начинают. За этим стоит большая тренерская работа. За плечами руководителей команды не одно поколение талантливых и успешных школьников, их вклад невозможно переоценить, а вместе с ним и всю работу российской системы поддержки и раскрытия талантов в каждом ребёнке», – отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

«Я искренне поздравляю ребят, тренеров сборной и всех, кто следит за успехами российских физиков. Победа на олимпиаде – это свидетельство сильного характера, любви к науке и огромного труда, который проделали победители, их наставники и родители. Отлаженная в нашей стране система работы с одарёнными детьми убеждает в том, что за золотом Международной физической олимпиады последуют другие победы. Важно, чтобы российские университеты содействовали тому, чтобы потенциал талантливых ребят был реализован на благо науки, экономики, общества. Именно им – сегодняшним школьникам – встречать вызовы завтрашнего дня, и мы в Физтехе делаем всё, чтобы подготовить их к этому», – подчеркнул ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

Команда для участия в Международной физической олимпиаде традиционно формировалась из тех, кто ярче всего проявил себя на Всероссийской олимпиаде школьников по физике. Дальнейшая подготовка участников велась на учебно-тренировочных сборах на базе МФТИ и квалификационных сборах на базе Образовательного центра «Сириус».

Хорошие новости России