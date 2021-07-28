ГОРНЯК22 29.07.2021
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Горняк22: Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде

Горняк22
17 часов Ago

Российские спортсменки впервые в истории выиграли командные соревнования на Олимпиаде. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла. Серебряными призерами стали американки (166,096 балла).

Предыдущее золото командного первенства российские гимнастки завоевывали в 1992 году на Олимпиаде в Барселоне в составе Объединенной команды. Это шестое по счёту золото российских спортсменов на Играх в Токио.

Хорошие новости России

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