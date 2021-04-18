Горняк22: Российские фигуристы впервые в истории выиграли командный чемпионат мира

Сборная России стала победителем командного чемпионата по фигурному катанию в Японии, впервые в истории выиграв турнир.

Последними на турнире в Осаке в субботу выступали женщины, представлявшие произвольную программу. Лучшей стала чемпионка мира Анна Щербакова — 160,58 балла. Второе место заняла японка Каори Сакамото (150,29). Другая представительница России, Елизавета Туктамышева, стала третьей (146,23).

Российская команда досрочно выиграла турнир после выступления Туктамышевой. Сборная завершила его с 125 очками, опередив на 15 баллов занявшую второе место команду США. Тройку лучших замкнули представители Японии — 107 очков.

Сборная России выступала в Осаке в форме с национальной символикой, а на церемонии награждения прозвучит государственный гимн, так как двухлетний запрет Спортивного арбитражного суда (CAS) на командный чемпионат мира не распространяется.

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