Горняк22: Российские двигатели вывели в космос почти половину запущенных в этом году ракет

Российским двигателями были оснащены 36 из 75 запущенных в мире в 2014 году ракет-носителей космического назначения. Такую статистику приводит НПО «Энергомаш».

«За 11 месяцев 2014 года в мире было осуществлено 75 пусков космических ракет-носителей. С двигателями НПО «Энергомаш» стартовали 36 из них, что составляет 48% всех пусков», — говорится в сообщении, размещенном на сайте двигателестроительного предприятия.

Речь идет о 18 ракетах-носителях «Союз» с двигателями семейства РД-107/108, шести ракетах «Протон-М» с двигателями семейства РД-253, восьми американских ракетах Atlas 5 с двигателями РД-180, двух ракетах «Днепр» с двигателями РД-264, одной ракете-носителе «Зенит 3SL» с двигателями РД-171М и РД-120, а также одной ракете-носителе «Ангара-ПП» с двигателем РД-191.

При 36 пусках на первой и второй ступенях было использовано 139 маршевых жидкостных ракетных двигателей разработки НПО «Энергомаш.

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