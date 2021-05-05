Горняк22: Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступила в Абхазию и Южную Осетию

Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Абхазию

Об этом сообщил 30 апреля Глава Минздрава республики. «Мы получили первую партию вакцины „Спутник V“. Она находится на нашем складе», — сказал он.

Глава минздрава уточнил, что в первую очередь будут привиты медработники, затем педагоги, представители бюджетной сферы, работники силовых структур и потом уже обычные граждане.

Вакцинирование начнётся на базе Республиканской больницы после майских праздников, когда будут урегулированы все нормативные вопросы.

В Южную Осетию прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V»

Четыре контейнера 30 апреля привезли в республиканский многопрофильный медцентр (РММЦ).

Вакцинация жителей Южной Осетия начата сегодня, 4 мая 2021 года.

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