Горняк22: Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» поступила в Абхазию и Южную Осетию
Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Абхазию
Об этом сообщил 30 апреля Глава Минздрава республики. «Мы получили первую партию вакцины „Спутник V“. Она находится на нашем складе», — сказал он.
Глава минздрава уточнил, что в первую очередь будут привиты медработники, затем педагоги, представители бюджетной сферы, работники силовых структур и потом уже обычные граждане.
Вакцинирование начнётся на базе Республиканской больницы после майских праздников, когда будут урегулированы все нормативные вопросы.
В Южную Осетию прибыла первая партия российской вакцины «Спутник V»
Четыре контейнера 30 апреля привезли в республиканский многопрофильный медцентр (РММЦ).
Вакцинация жителей Южной Осетия начата сегодня, 4 мая 2021 года.