Горняк22: Российская сборная завоевала шесть медалей на Международной математической Олимпиаде

62-я Международная математическая олимпиада прошла на площадке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге и объединила более 600 участников из 109 стран. Российская команда получила пять золотых и одну серебряную медаль и заняла второе место в общем зачёте после Китая.

Россия уже в шестой раз приняла Международную математическую олимпиаду и во второй – в Санкт-Петербурге и в дистанционном формате. Организаторы олимпиады сделали всё возможное, чтобы провести её на самом высоком уровне, создав максимально комфортные условия для всех участников конкурсных состязаний.

Золотые медали завоевали Иван Бахарев (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург), Айдар Ибрагимов (Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Москва), Матвей Исупов (Лицей № 41, г. Ижевск, Удмуртская Республика), Данил Сибгатуллин (Школа № 1589, Москва), Максим Туревский (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург). Обладателем серебряной медали стал Андрей Шевцов (Лицей «Вторая школа», Москва). Максим Туревский, завоевавший серебряную медаль на олимпиаде прошлого года, также занял 2 место в общем рейтинге.

«От всей души поздравляю ребят с этим блестящим результатом. Вы в очередной раз показали, чего можно добиться благодаря любви к предмету, упорству и усердной работе под руководством настоящих профессионалов. Российская математическая школа по праву считается одной из лучших в мире, и вы это доказали своим примером. Уверен, что впереди вас ждёт ещё много таких побед, а наша страна продолжит укреплять свои позиции в области математического образования и поддержки и развития талантов», – прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Руководителем сборной России выступил учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Кирилл Сухов, заместителями – педагоги московского Центра педагогического мастерства Владимир Брагин и Андрей Кушнир.

Процесс подготовки команды занял более года, он начался в июле 2020 года. В течение года были выбраны шесть участников олимпиады из более чем 200 претендентов.

Справочно

Международная математическая олимпиада – ежегодный чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. Состязание проводится с 1959 года. Соревнование включает два тура по три задачи в каждом. Вопросы охватывают разные области математики, в основном геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

В 2020 году российская сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали и заняла второе место в неофициальном командном зачёте после Китая на 61-й Международной математической олимпиаде для старшеклассников, которая проводилась в Санкт-Петербурге. Состязание прошло в дистанционном формате и объединило более 600 юных математиков из 108 стран.

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