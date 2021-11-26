Горняк22: Российская грибная отрасль растет, как грибы

К 2000 году производство грибов выросло в 30 раз. Но без государственной поддержки, производство остановило рост.

В 2014 году ассоциацией «Теплицы России» была разработана Концепция развития отечественного грибоводства на период 2015-2020 гг., которая была поддержана Минсельхозом России и послужила отправной точкой для развития льготного кредитования инвестиционных проектов по строительству комплексов по производству культивируемых грибов. Благодаря государственной поддержке были построены грибные производства в Краснодарском крае, Республике Татарстан, Курской, Пензенской, Белгородской, Тульской, Калужской, Воронежской, Московской, Ленинградской и ряде других областей c общей мощностью производства около 120 тыс. тонн грибов в год. Результаты не замедлили сказаться.

С 2015 по 2020 производство грибов в России выросло в 10 раз. В среднем по 50% в год. В 2021 году ожидается рост отрасли еще на 38,9% до 120 тысяч тонн. Вполне возможно в 2022 году рост будет еще больше. С начала 2021 грибная продукция и мицелий грибов будут облагаться нулевым налогом на прибыль благодаря своему новоприобретенному статусу сельхоз продукции.

Что такое 120 тысяч тонн в год. Это 9 место в мире после Канады. Причем, пока наш внутренний рынок ничем не ограничен. В 2020 году потребление грибов составило 0,8 кг на душу населения. Среднеевропейская норма 3,5 кило на душу. Только для внутреннего рынка мы можем производить 400 тысяч тонн.

Производство по странам. Россия в списке 2016 года занимала 29-е место с показателем 9700 т. Это лишь 0,1% от мирового объема.

С тех пор, всего за 5 лет, Россия создала крупное производство даже в мировых масштабах.Как следствие роста. Россия в 2020 прекратила импорт грибов из-за пределов союзного государства. В 2020 году из 23 тысяч тонн импорта грибов. 20,1 тысячу тонн поставила Белоруссия. Оставшиеся 2,9 тысяч тонн уравновесил российский экспорт грибов в 2,1 тысячу тонн. Если в прошлом году удар был нанесен по польским грибам, то в в 2021 откажемся от белорусских грибов и выйдем на полную самодостаточность.

Далее будет расти потребление с экспортом. Вытесняя на мировом рынке польские, итальянские и голландские шампиньоны. Произведенные в 2020 году 90 тысяч тонн грибов стоили 30 миллиардов рублей.78% грибов это шампиньоны, 20% вешенки остальное 2%. В мире еще выращивают шиитаке — «грибы дубового дерева». Но в России этим не занимаются. Хотя отличная статья доходов для экспорта.

Частично данные для графика взяты ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ГРИБОВОДСТВА В РОССИИ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46335329& а также

https://www.nationmaster.com/nmx/timeseries/russia-truffles-and-mushrooms-production

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