Горняк22: Россия проделала огромный путь и стала крупнейшим экспортёром зерна, — Financial Times
Россия сумела стать крупнейшим экспортером зерна благодаря тому, что за двадцать лет проделала огромный путь, пишет Financial Times.
Издание отмечает, что страна продвигается по Евразии, Африке и Латинской Америке в качестве лидера сельскохозяйственного экспорта, постепенно сокращая нефтяную зависимость, создавая новые рынки и добиваясь новых международных дипломатических успехов.
Санкции, которыми Запад попытался задушить российскую экономику, только подстегнули производителей, констатирует FT.
Вскоре после введения ограничений она впервые обогнала США и Канаду по продаже зерна за рубеж в 2017 году.
Россия, отмечается в статье, способна удовлетворить растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию, ведь у нее есть земля, вода, порты и железные дороги. В 2020 году она произвела второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона тонн.
Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз России ожидает урожай в 2021 году на уровне 127,4 миллиона тонн, пшеницы — 81 миллион тонн.