ГОРНЯК22 05.09.2021
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Горняк22: Россия проделала огромный путь и стала крупнейшим экспортёром зерна, — Financial Times

Горняк22
9 часов Ago

Россия сумела стать крупнейшим экспортером зерна благодаря тому, что за двадцать лет проделала огромный путь, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что страна продвигается по Евразии, Африке и Латинской Америке в качестве лидера сельскохозяйственного экспорта, постепенно сокращая нефтяную зависимость, создавая новые рынки и добиваясь новых международных дипломатических успехов.

Санкции, которыми Запад попытался задушить российскую экономику, только подстегнули производителей, констатирует FT.

Вскоре после введения ограничений она впервые обогнала США и Канаду по продаже зерна за рубеж в 2017 году.

Россия, отмечается в статье, способна удовлетворить растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию, ведь у нее есть земля, вода, порты и железные дороги. В 2020 году она произвела второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона тонн.

Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз России ожидает урожай в 2021 году на уровне 127,4 миллиона тонн, пшеницы — 81 миллион тонн.

Хорошие новости России

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