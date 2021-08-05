Горняк22: Россия поставила рекорд в производстве комбикормов.

Согласно данным официальной статистики, в сезоне-2013/14 в России было произведено 22,4 млн тонн комбикормов, что стало новым рекордным показателем для страны. В то же время, стоит отметить замедление темпов роста объемов производства указанной продукции — если предыдущие 4 сезона ежегодный прирост составлял 10−11%, то в 2013/14 — лишь 5% (или 1,1 млн тонн). В прошедшем сезоне увеличение производства комбикормов наблюдалось в 7 из 8 федеральных округов РФ, при этом наиболее существенное — в Центральном (536,3 тыс. тонн) и Приволжском (351,4 тыс. тонн). В сезоне-2013/14 МГ в структуре производства российских комбикормов преобладали корма для птиц (57%), далее следовали корма для свиней (34%) и КРС (9%). Доля прочих кормов составила менее 1%.

Хорошие новости России