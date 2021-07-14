ГОРНЯК22 14.07.2021
Хорошие новости

Горняк22: Россия нарастила добычу угля в июне на 3,1%

Горняк22
27 минут Ago

Добыча угля в России в июне 2021 года выросла год к году на 3,1% и достигла 32,79 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК.

С начала года этот показатель увеличился на 8,5%, до 211,6 млн тонн.

Поставки российского угля на внутренний рынок в отчетный период увеличились на 20,6% — до 11,96 млн тонн. Экспорт угля в июне вырос на 10,5% — до 19,03 млн тонн.

Поставки на внутренний рынок с начала года выросли на 9,8% — до 84,15 млн тонн, экспортные поставки — на 12,7%, до 106,07 млн тонн

Хорошие новости России

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Гайский ГОК поступили буровые установки отечественного производства

Горняк22: В Гайский ГОК поступили буровые установки отечественного производства

Горняк22
1 день Ago
В подземный рудник ПАО «Гайский ГОК» (Оренбургская обл., предприятие сырьевого комплекса УГМК) поступили подземные гидроперфораторные буровые проходческие установки DF-B1 производства...
Горняк22: В Курской области открылся новый молочный комплекс на 12 тыс. голов КРСhttp://ru-good.ru/uploads/manufacture/njuxmjgz.jpg

Горняк22: В Курской области открылся новый молочный комплекс на 12 тыс. голов КРСhttp://ru-good.ru/uploads/manufacture/njuxmjgz.jpg

Горняк22
2 дня Ago
В Дмитриевском районе начал работу крупнейший животноводческий объект в Курской области — молочный комплекс ГК «Агропромкомплектация». Молочный комплекс предназначен для...
Горняк22: «Габриэль-Хеми» завершила строительство завода суперконцентратов в России

Горняк22: «Габриэль-Хеми» завершила строительство завода суперконцентратов в России

Горняк22
4 дня Ago
Австрийская семейная компания «Габриэль-Хеми» сообщила о завершении строительства своего российского завода, которое было начато в июне 2018 года. Предприятие расположено...

Читать по теме:

ВТОПЕ: