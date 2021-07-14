Горняк22: Россия нарастила добычу угля в июне на 3,1%

Добыча угля в России в июне 2021 года выросла год к году на 3,1% и достигла 32,79 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК.

С начала года этот показатель увеличился на 8,5%, до 211,6 млн тонн.

Поставки российского угля на внутренний рынок в отчетный период увеличились на 20,6% — до 11,96 млн тонн. Экспорт угля в июне вырос на 10,5% — до 19,03 млн тонн.

Поставки на внутренний рынок с начала года выросли на 9,8% — до 84,15 млн тонн, экспортные поставки — на 12,7%, до 106,07 млн тонн

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