ГОРНЯК22 26.10.2021
Хорошие новости

Горняк22: Россия и Иран договорились о строительстве двух энергоблоков АЭС

Горняк22
12 часов Ago

Иран и Россия достигли принципиальной договоренности о строительстве двух энергоблоков АЭС. Как сообщает иранское информагентство Mehr со ссылкой на официального представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди, Иран намерен построить еще два энергоблока АЭС при содействии России в провинции Бушер. По его словам, мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 тыс. МВт.

«Ведутся переговоры, они в стадии завершения. Мы рассчитываем, что до конца этого года мы выйдем на окончательное подписание и дополнения к межправительственному соглашению, и соответствующего контракта», — прокомментировал ситуацию руководитель госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко.

Хорошие новости России

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