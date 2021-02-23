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Горняк22: Россия договорилась с ОАЭ о разработке сверхзвукового самолета

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Россия договорилась с руководством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о создании совместного предприятия для разработки и строительства сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

По его словам, бизнес-джет будет создан в двух версиях: вместимостью на восемь пассажиров (VIP-версия) и на 30. Конструкция и дизайн самолета будут представлены публике в конце текущего — начале следующего года.

Министр отметил, что предприятие будет организовано по принципу долевого участия, однако к вопросу о размере финансирования стороны еще не подходили. «С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей — понятно, что это будет ОАК [Объединенная авиастроительная корпорация], возможно, какая-то из ее «дочек»», — сказал Мантуров.

Он добавил, что крейсерская скорость самолета будет составлять от полутора до 1,8 махов (1,8 тысячи — 2,2 тысячи километров в час). Аппарат будет ориентирован на продажу за рубеж. Среди потенциальных рынков значатся страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Ранее ученые Центрального аэрогидродинамического института предложили превратить советский истребитель МиГ-29 в российский сверхзвуковой бизнес-джет. При наличии соответствующего финансирования подобный самолет может появиться к 2023 году.

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