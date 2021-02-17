Горняк22: Роскосмос вывел грузовой корабль "Прогресс МС-16" на орбиту • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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Горняк22: Роскосмос вывел грузовой корабль «Прогресс МС-16» на орбиту

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-16» вышел на орбиту. В среду он должен состыковаться с МКС.

Запуск «Прогресса» был осуществлен с космодрома Байконур. На орбиту корабль был выведен ракетой-носителем «Союз-2». Грузовик доставит на Международную космическую станцию запасы еды и материалы, которые позволят заделать трещины в корпусе станции, а также 40 килограммов азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля «Звезда», которая была зафиксирована сенью 2019 года.

Стоит отметить, что это был второй российский космический пуск в этом году и первый — с Байконура. В конце полета «Прогресс» отсоединит от МКС старый модуль «Пирс», который будет затоплен в Тихом океане.

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