ГОРНЯК22 09.11.2021
Хорошие новости

Горняк22: Роскосмос начинает зарабатывать на космических туристах

Горняк22
10 часов Ago

Компания «Главкосмос» (входит в Роскосмос), предоставляющая услуги по отправке туристов в космос, заказала за 2,8 миллиарда рублей изготовление корабля «Союз» к 2024 году, следует из информации, опубликованной Ракетно-космической корпорацией «Энергия».

«Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: договора на изготовление транспортного пилотируемого корабля «Союз МС» между «Главкосмосом» (заказчик) и РКК «Энергия» (исполнитель) по ориентировочной (уточняемой) цене в размере 2 799 563 518 рублей 50 копеек», — говорится на сайте предприятия.

Отмечается, что корабль должен быть произведён до 29 февраля 2024 года.

ГОРНЯК22 09.11.2021

В июне стало известно, что РКК «Энергия» по заказу «Главкосмоса» за 5,056 миллиарда рублей изготовит до 31 декабря 2023 года два корабля «Союз» для полётов космических туристов.

В октябре на Международном аэрокосмическом конгрессе IAC-2021 в Дубае генеральный директор Главкосмоса Дмитрий Лоскутов сообщил, что компания подписала предварительное соглашение по отправке в космос четырёх космических туристов на двух «Союзах» в 2024 году.

В декабре 2021 года, как ожидается, на станцию на корабле «Союз МС-20» полетят японские туристы Юсаку Маэдзава и и Ёдзо Хирано. Сейчас корабль проходит цикл пневмовакуумных испытаний на герметичность.

Полёты туристов на наших космических кораблях производились в 2001-2009 годах.

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