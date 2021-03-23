Горняк22: Росатом ввел в промышленную эксплуатацию новый второй энергоблок на Ленинградской АЭС-2

Концерн «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) 22 марта ввел в промышленную эксплуатацию шестой блок Ленинградской АЭС (второй блок Ленинградской АЭС-2.

«Это значимое событие для Росатома, для нашей страны и для всего мирового ядерного сообщества. В соответствии с государственным заданием сдан в эксплуатацию очередной блок поколения «3+» мощностью 1200 МВт», — приводятся в сообщении «Росэнергоатома» слова главы Росатома.

Второй блок Ленинградской АЭС-2 с реакторной установкой ВВЭР-1200 построен по ДПМ (договор о предоставлении мощности), что гарантирует возврат инвестиций за счет повышенных платежей оптового энергорынка. Загрузка ядерного топлива в реактор второго блока станции началась в июле 2020 года. 22 октября прошлого года энергоблок был подключен к сети в режиме опытно-промышленной эксплуатации.

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