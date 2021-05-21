ГОРНЯК22 21.05.2021
Хорошие новости

Горняк22: «Росатом» начал строительство в Китае четырех новых энергоблоков на двух АЭС

Горняк22
10 часов Ago

19 мая в среду дан официальный старт началу строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае.

Для российской энергетики сотрудничество с Китаем в атомной области является стратегическим приоритетом. На «Атоммаше» в городе Волгодонске, где производятся корпусы реакторов для Китая, сейчас работают с максимальной загрузкой за всю историю. Здесь одновременно изготавливаются шесть корпусов реакторов с внутрикорпусными устройствами и 24 парогенератора. Это оборудование для шести атомных энергоблоков. Всего в России и в девяти зарубежных странах Росатом сооружает 27 энергоблоков атомных электростанций.

При этом оборудование для китайских АЭС изготавливается быстрее, чем это предусмотрено контрактами сроками, несмотря на пандемические ограничения и загрузку «Атоммаша». Уже с опережением графика в Китай было поставлено первоочередное оборудование для блока № 7 АЭС Тяньваня и блока № 3 АЭС «Сюйдапу». Параллельно полным ходом идет выпуск проектной документации.

Об АЭС

Тяньваньская АЭС — самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первого и второго энергоблоков состоялся в 2007 году. Третий и четвертый блоки введены в коммерческую эксплуатацию в 2018 году.

Как указано в материалах пресс-службы Кремля, строительство новых энергоблоков осуществляется Китайской корпорацией ядерной промышленности (China National Nuclear Corporation, CNNC) в кооперации с ГК «Росатом». Российская сторона отвечает за проектирование зданий и сооружений, относящихся к ядерной установке, системам безопасности и управления, поставку основного оборудования, предоставление инженерных услуг во время его монтажа и ввода в эксплуатацию, а также оказание технического содействия. Энергоблоки будут оснащаться отечественными реакторными установками типа ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению «3+».

В соответствии с контрактом от 7 марта 2019 года, ввод в коммерческую эксплуатацию энергоблока № 7 Тяньваньской АЭС запланирован на 2026 год, а восьмого энергоблока — на 2027 год. На АЭС «Сюйдапу», согласно контракту от 5 июня 2019 года, запуск энергоблока № 3 планируется осуществить в 2027 году, четвертого блока — в 2028 году.

Договоренность о реализации этих проектов была достигнута в ходе межгосударственных переговоров в Пекине в июне 2018 года.

Хорошие новости России

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