Горняк22: «РИФ-Микромрамор» запустил 2-ю очередь завода ультратонкого наполнителя из мрамора

«РИФ-Микромрамор» запустил в поселке Джабык Челябинской области вторую очередь завода по изготовлению ультратонкого наполнителя из молотого мрамора для строительных материалов. Плановая мощность производства составляет 100 тысяч тонн в год. Для создания нового производства Фонд развития промышленности выдал предприятию льготный заем на сумму 50 млн рублей по программе «Проекты развития». Общий бюджет проекта превысил 450 млн рублей. Будет создано 70 рабочих мест.

Ультратонкий наполнитель получается путем измельчения высококачественного белого мрамора, который добывается в Челябинской области на Еленинском месторождении. Новое производство заместит 50% импорта.

Наполнитель нужен для придания белизны и прочности лакокрасочным изделиям, пластиковым трубам, оконным профилям, подоконникам, строительным панелям, напольным покрытиям и плинтусам, герметикам, кабель-каналам и гофротрубам. Строительные материалы с использованием ультратонких наполнителей стоят дешевле, так как мрамор в десятки раз экономичнее своего аналога — диоксида титана. Снижение стоимости строительных материалов также будет связано с импортозамещением.

По данным компании, сейчас основными импортерами наполнителей из молотого мрамора в Россию являются Турция и Греция. Запуск новой очереди завода будет способствовать снижению импорта данной продукции. Заказчиками ультратонких наполнителей выступают производители окон КВЕ, VEKA, REHAU, ELEX, а также изготовители строительных панелей «Фордевинд», «Терна-полимер», «Мастер-Пласт» и «Пластэк». Первую очередь завода мощностью 66 тысяч тонн в год предприятие запустило в 2014 году.

СправкаООО «РИФ-Микромрамор» производит микромраморные наполнители с 2003 года на заводе в Магнитогорске Челябинской области. В 2007 году предприятие запустило завод в селе Еленинка, которое находится в 100 км от Магнитогорска. В 2008 году запущено производство фракционированной мраморной крошки, а в 2011 году запущены две новых линии и реконструирован цех по производству мраморных песков, что позволило нарастить выпуск наполнителей до 28 тысяч тонн в месяц. Предприятие обладает собственной сырьевой базой белого мрамора — Еленинским и Полоцким месторождениями. Отличительной особенностью сырья является малое содержание примесей и высокий процент белизны

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