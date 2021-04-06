Горняк22: РФПИ представляет робот-конвейер, делающий 300 ковид-тестов в час

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представляет робот-конвейер, который делает 300 ковид-тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев

«Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран — автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий», — сказал он.

По словам Дмитриева, с начала пандемии РФПИ поставил более 15 млн тестов в 17 стран, в том числе в ОАЭ, Австрию, Францию.

Также глава РФПИ отметил, что фонд с партнерами занимается производством первого в мире зарегистрированного препарата против COVID-19 на основе фавипиравира «Авифавир». «Около 300 тыс. уже поставлено в Россию, десятки тысяч жизней мы спасли. Мощности удвоились до 200 тыс. курсов в месяц, и мы поставили препарат уже в 30 стран», — отметил он.

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