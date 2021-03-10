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Горняк22: РФПИ подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии

Мар 10, 2021
ГОРНЯК22 11.03.2021

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины «Спутник V» в Италии.

Об этом сообщается в пресс-релизе Итало-российской торговой палаты, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Как уточняется, ранее итальянская компания Adienne Srl (входит в холдинг ADIENNE Pharma & Biotech) выдвинула предложение о подписании стратегического соглашения для местного производства российской вакцины.

«Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины „Спутник V“ в Италии», — сообщила Итало-российская торговая палата.

Местное производство, по данным палаты, должны запустить в июле. Ожидается, что это позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата.

7 марта стало известно, что РФПИ намерен сотрудничать со швейцарской компанией Adienne Pharma&Biotech для производства вакцины «Спутник V» в Италии.

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