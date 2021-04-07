Горняк22: Рекорды российского экспорта потребительских товаров в 2020 г.

В заключительном товарном обзоре экспортных достижений России в 2020 г. собрана продукция разных отраслей, которую можно отнести к товарам широкого потребления. В основном это продукция лёгкой промышленности, а также химии, металлообработки и т. д.

Далее рассмотрим наиболее интересные достижения России в экспорте потребительских товаров. Товары расположены по убыванию стоимости.

Экспорт одежды всех видов в 2020 г. вырос на 12% до 555 млн долл. Это новый исторический максимум, при этом после уточнения данных по ЕАЭС показатель может возрасти ещё примерно на 20 млн долл.; рост фиксируется четвёртый год подряд. Наибольший абсолютный прирост показали поставки женских костюмов, шерстяных пальто, свитеров и жилетов, спецодежды.

Экспорт мебели в 2020 г. вырос на 6% до 276 тыс. т. Третий год подряд обновляется исторический максимум, седьмой год подряд фиксируется существенный прирост; по сравнению с началом 2010-х гг. поставки выросли более чем вдвое. В стоимостном выражении экспорт остался на рекордном уровне предыдущего года — 438 млн долл.

Экспорт моющих и чистящих средств в 2020 г. вырос на 19% до 376 тыс. т. Это новый исторический максимум, а величина прироста — 60 тыс. т — стала рекордной в истории (прежний рекорд — 50 тыс. т в 2005 г.). В поставках доминирует продукция для розничной продажи. В стоимостном выражении экспорт составил 298 млн долл. (+9,5%).

Экспорт средств для макияжа и ухода за кожей в 2020 г. вырос на 30% до 25,2 тыс. т. Это новый исторический максимум, рост фиксируется шестой год подряд. В стоимостном выражении экспорт остался на рекордном уровне предыдущего года — 253 млн долл.

Экспорт подгузников, прокладок и схожих изделий в 2020 г. вырос на 8,3% до 68,8 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост поставок идёт практически непрерывно с 2010 г. — лишь в 2017 г. было зафиксировано небольшое снижение. Заметный экспорт данной продукции начался только в 2006 г., но лишь в 2011 г. превысил 10 тыс. т в год. В стоимостном выражении экспорт составил 244 млн долл. (+2,3%), что стало новым рекордом.

Экспорт средств для волос в 2020 г. вырос на 6,6% до 69,3 тыс. т. Это новый исторический максимум, рост фиксируется пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 229 млн долл. (-3%).

Экспорт мыла и аналогов (гелей для душа, а также, по странной причуде классификатора, влажных салфеток) в 2020 г. вырос на 35% до 109 тыс. т. Это новый исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 140 млн долл. (+23%).

Экспорт дезодорантов и антиперсперантов в 2020 г. вырос на 47% до 22,2 тыс. т. Это очередной исторический максимум, рост фиксируется шестой год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 118 млн долл. (+18%).

Экспорт игрушек в 2020 г. вырос на 22% до 106 млн долл. Это очередной исторический максимум. В 2010-е гг. экспорт имеет устойчивую тенденцию к росту (только в 2015 г. было небольшое снижение), по сравнению с 2010 г. поставки выросли почти в 6,5 раз.

Экспорт предметов домашнего обихода из пластмасс (посуды, туалетных принадлежностей и т. п.) в 2020 г. вырос на 34% до 18,1 тыс. т. Третий год подряд обновляется исторический максимум. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 62,3 млн долл. (+16%).

Экспорт кухонных изделий из чёрных металлов в 2020 г. вырос на 9,5% до 17,6 тыс. т. Это очередной исторический максимум, по сравнению с 2013 г. поставки выросли более чем вдвое. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 51,7 млн долл. (+2,5%).

Экспорт спортинвентаря в 2020 г. вырос на 4,7% до 48,1 млн долл. Четвёртый год подряд обновляется исторический максимум, в 2000-е гг. экспорт не превышал 15 млн долл.

Экспорт кухонных изделий из алюминия в 2020 г. вырос на 37% до 7 тыс. т. Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов (более ранних данных нет). В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 40,5 млн долл. (+32%).

Экспорт мебельных принадлежностей (матрасов, подушек и т. п.) в 2020 г. вырос на 37% до 8,6 тыс. т, а в стоимостном выражении — на 14% до 30,9 млн долл. Оба показателя стали рекордными в истории.

Экспорт освежителей воздуха и схожей продукции в 2020 г. вырос на 5,4% до 12,3 тыс. т. Это очередной исторический максимум, поставки растут непрерывно с 2008 г. В стоимостном выражении экспорт остался на рекордном уровне прошлого года — 24,5 млн долл.

Экспорт постельного и столового белья в 2020 г. вырос на 19% до 2,52 тыс. т. Это лучший результат с 2006 г., рост идёт четвёртый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 22,5 млн долл. (+2,9%).

Экспорт средств для чистки и полировки в 2020 г. вырос на 13% до 15 тыс. т. Это лучший результат в новейшей истории России, четвёртый год подряд фиксируется значительный прирост. В стоимостном выражении экспорт составил 18 млн долл. (+6,6%).

Экспорт бытовых газовых плит (и схожих устройств) в 2020 г. вырос на 6,7% до 156 тыс. штук. Это лучший результат как минимум за последние 26 лет (более ранних данных нет). Рост отмечается девятый год подряд, за это время поставки выросли в 4 раза. В стоимостном выражении экспорт составил 13,5 млн долл. (-10%).

Экспорт зубных щёток в 2020 г. вырос на 14% до 30,9 млн штук. Это очередной исторический максимум, рост идёт всё нынешнее десятилетие, при этом до 2015 г. поставки не превышали 5 млн штук. В стоимостном выражении экспорт составил 14,8 млн долл. (+15%).

Экспорт ковров и текстильных напольных покрытий в 2020 г. вырос на 23% до 5,13 тыс. т (примерно 4,1 млн кв. м). Это лучший результат как минимум с середины 90-х годов. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 13,9 млн долл. (+11%).

Экспорт велосипедов в 2020 г. вырос на 37% до 178 тыс. штук. В новейшей истории России выше был только экспорт в 1992 г., когда ещё не подверглись коренному изменению кооперационные связи между бывшими союзными республиками, и из России только в страны СНГ было вывезено 635 тысяч велосипедов и мопедов (общий экспорт оценивается в 700 тысяч). В стоимостном выражении экспорт составил 13,7 млн долл. (+36%).

Экспорт тряпок для уборки в 2020 г. вырос на 64% до 2127 тонн. Это новый исторический максимум, существенный прирост отмечается пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил рекордные 13,6 млн долл. (+56%).

Экспорт музыкальных инструментов в 2020 г. вырос на 63% до 13,4 млн долл. Это лучший результат как минимум с 1994 г. (более ранних данных нет), третий год подряд фиксируются быстрый рост, в том числе в дальнее зарубежье (США, Германия и др.).

Экспорт художественных красок в 2020 г. вырос на 12% до 2148 тонн. Это лучший результат как минимум с середины 1990-х гг., рост отмечается пятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 12,9 млн долл. (+9,5%).

Методологический комментарий

По многим потребительским товарам заметную часть российского экспорта составляет реэкспорт (отделить который по обычной статистике невозможно), но, во-первых, товары с преобладанием реэкспорта мы не рассматривали, а во-вторых, реэкспорт — обычная практика многих стран, имеющих удобное транспортное положение относительно рынков сбыта.

Ввиду большой значимости поставок в ЕАЭС в общем экспорте анализируемых товаров мы прибегли к более тщательной проверке товаропотоков и сделали много корректировок явных ошибок в данных. Чтобы не загромождать текст, примечания у исправленных показателей исключены.

Частые ошибки в количественных показателях торговли с ЕАЭС — следствие упрощённой системы декларирования и отсутствия у курирующих ведомств (прежде всего ФТС России) возможности требовать исправления ошибочных данных (в обычной внешней торговле такая возможность есть, там ошибки минимальны). Стоимостные параметры сопряжены с финансовой отчётностью, и по ним дисциплина значительно выше.

Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и зарубежной внешнеторговой статистики.

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