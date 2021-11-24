Горняк22: Разработки ММК получили золотые медали на международном конкурсе инноваций и изобретений

Триумфально завершилось для Магнитогорского металлургического комбината участие в Международном конкурсе инноваций и изобретений International Innovation & Invention Competition «IIIC — 2021», состоявшемся на минувшей неделе в Тайбэе (Тайвань). Все представленные Магниткой разработки были удостоены золотых медалей конкурса.

В 2021 году в IIIC приняли участие более 1000 изобретателей из 11 стран, заявившие к участию 476 проектов. ММК, выступая в рамках коллективной презентации российских изобретателей и инноваторов, организованной Международным инновационным клубом «Архимед», представил на форуме пять разработок, каждая из которых завоевала золотую медаль.

Одна из них — пассивные экзоскелеты, которые могут использоваться в ключевых отраслях промышленности. Первые в России промышленные экзоскелеты были созданы по инициативе руководства ПАО «ММК» для представителей самых трудоемких металлургических специальностей, таких, как дверевые коксовых батарей и горновые доменного цеха. Эти устройства облегчают перемещение грузов, увеличивают физические возможности человека и делают работу более безопасной. После успешных испытаний в условиях производственной площадки ПАО «ММК», экзоскелеты Магнитки сегодня выходят на рынок как коммерческий продукт.

Другая инновационная разработка ММК, отмеченная «золотом» конкурса в Тайване, — «Способ производства высокопрочного хладостойкого листового проката из низколегированной стали» (сталь конструкционная криогенная «Magstrong cryogenic»). Основными областями применения листового проката из такой стали являются танкеры и цистерны для перевозки сжиженных газов, статическое оборудование, установки газоразделения и другие элементы криогенного оборудования. При этом, обеспечивая выпуск подобной продукции, ПАО «ММК» помогает развитию использования технологии СПГ, которая способствует снижению «углеродного следа».

Еще одна разработка под брендом MAGSTRONG — высокопрочная конструкционная сталь MAGSTRONG W600. Это высокопрочный хладостойкий листовой прокат из низколегированной стали. Основными областями его применения являются оборудование и конструкции для Крайнего Севера и Арктики; грузоподъемная и манипуляторная техника; строительная, сельскохозяйственная и железнодорожная техника; нагруженные сварные конструкции; платформы и кузова большегрузной карьерной и шахтопроходческой техники, конструкции кранов.

Еще две разработки ММК, представленные на конкурсе, касаются производства высокопрочного холоднокатаного проката для автомобильной промышленности. Это прокат различных классов прочности из двухфазной ферритно-мартенситной стали, а также холоднокатаный высокопрочный листовой прокат из низколегированной стали. Как известно, ММК является ведущим в России производителем автолиста, поэтому многие высокотехнологичные разработки комбината предназначены именно для автопрома.

Инновационная деятельность — приоритетное направление научно-технического развития для Группы ПАО «ММК». И в числе ключевых направлений инноваций — разработка и внедрение новых видов продукции. Успешная реализация программ по освоению инновационных видов продукции на ММК стала возможной во многом благодаря новым технологическим возможностям современных производственных комплексов, построенных на комбинате в последнее десятилетие. Эти возможности вместе с опытом и профессионализмом исследователей комбината позволяют разрабатывать новейшие виды металлопродукции, способной удовлетворять даже перспективные требования потребителей.

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