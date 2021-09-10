Горняк22: Разработка Федерального медико-биологического агентства определяет Covid-19 за 27 минут

Ученые Федерального медико-биологического агентства разработали прибор, способный за 27 минут с высокой точностью определить наличие коронавируса у человека.

Об этом в одном из интервью РИА Новости сообщила начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

«Сейчас в одном из учреждений агентства, а именно в Институте физико-химической медицины ФМБА России, разработан прибор для определения наличия антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации. Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена», — рассказала Дарья Крючко.

Специалист отметила, что при доработке диагностическая система SARS-Cov-2, созданная для определения вируса COVID-19, сможет выявлять и другие антигены.

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