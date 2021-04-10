Горняк22: Ракета с пилотируемым «Союз-2.1а» с кораблем «Ю. А. Гагарин» стартовала с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»).

Ракета оторвалась от земли в 10:42 по московскому времени.

На борту корабля находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Предполагается, что на полет до МКС понадобится около трех часов, пристыковка к модулю «Рассвет» запланирована на 14:07 мск этого же дня.

Отправившиеся на МКС российские космонавты будут провожать модуль «Пирс» и встречать на станции многофункциональный модуль «Наука». Для подготовки его стыковки и интеграции им придется совершить несколько выходов в открытый космос. Всего в рамках экспедиции МКС-65 будет проведено более 50 научных исследований и экспериментов. Выполнение двух из них планируется в автоматическом режиме. В частности, ожидается проведение 19 исследований по космической медицине и биологии, пять — по космическому материаловедению, два — по физике космических лучей, 20 связаны с технологиями освоения космического пространства.

Запись с запуском корабля будет транслироваться на самом большом медиафасаде Москвы — на здании Института Гидропроекта на «Соколе». Ролик с запуском «Союза МС-18» планируется показать в 13:00, 15:00 и 18:00 мск. Кроме того, для трансляции было отобрано еще свыше 10 поверхностей на столичных зданиях.

Пуск проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В связи с этим корабль «Союз» получил имя «Ю. А. Гагарин». Эта надпись нанесена на обшивку корабля. Головной обтекатель ракеты украшен портретом космонавта и надписью «Год Гагарина. 1961–2021».

Предыдущий старт корабля с названием «Юрий Гагарин» серии «Союз-ТМА был приурочен к полувековой годовщине начала практического развития пилотируемой космонавтики. Полет состоялся 5 апреля 2011 года.

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