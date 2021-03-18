Горняк22: Ракета-носитель «Союз-2−1а» впервые вывела на орбиту грузовой корабль

Старт «грузовика» состоялся сегодня в 10.09 часов по московскому времени с площадки 31 космодрома Байконур. «Союз-2.1а» доставит на орбиту грузовой корабль «Прогресс». Это происходит впервые, до настоящего времени грузовые корабли на станцию запускались только с помощью ракет-носителей «Союз-У-ПВБ».

Новый «Союз» полностью сделан в России и оснащён форсированными двигателями, что увеличивает его грузоподъемность на 300 килограммов.

Серийные двигатели производства ОАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации Ростех) РД-107А/РД-108А успешно отработали в рамках первых летных испытаний ракеты-носителя «Союз-2−1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-25М».

Двигатели ОАО «Кузнецов», установленные на I и II ступенях ракеты, отработали без замечаний, сообщили в пресс-службе самарского предприятия.

Зпуски «Союз-2−1а» с РД-107А/РД-108А начались в 2004 году. се старты прошли успешно. Принципиально важным для данного старта станло то, что на ракете установлена новая российская цифровая система управления (до этого система использовалась харьковская, пояснили в пресс-службе).

Сами же двигатели по конструкции на ракете не отличаются о тех, которые устанавливаются на другие носители. Всего в рамках летных испытаний ракетно-космического комплекса в составе РН «Союз-2−1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс» запланировано четыре запуска. Два следующих планируется осуществить в 2015 году, еще один — в 2016 году.

После чего планируется перевести запуски грузовых и пилотируемых кораблей на «Союз-2−1а».

Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз» и являются самыми надежными в мире. Работы по повышению надежности и совершенствованию двигателей непрерывно ведутся его разработчиками (ОАО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко») и специалистами «Кузнецова». Запуски ракет с серийными двигателями осуществляется с трех космодромов — Байконур, Плесецк, Куру (Французская Гвиана).

Ракета-носитель «Союз-2.1а» разработана и изготовлена ракетно-космическим центром «Прогресс». Первый экземпляр был запущен 8 ноября 2004 года.

Ракета-носитель оснащена новой цифровой системой управления с современной элементной базой, единой для всех трех ступеней, новой цифровой радиотелеметрической системой измерения, а также форсированными двигателями I и II ступеней, благодаря чему РН «Союз-2.1а» по грузоподъемности на 300 килограммов превосходит находящуюся в эксплуатации ракету «Союз-У-ПВБ».

Изготовлением бортовой и датчиковой аппаратуры, систем и агрегатов РН «Союз-2» занимаются исключительно российские предприятия.

Еще один старт для самарских «Союзов» будет построен на космодроме «Восточный». Ближайший пуск «Союз-2−1а» запланирован на 30 октября с космодрома «Плесецк». Всего до конца года планируется выполнить еще 4 запуска ракет-носителей типа «Союз».

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