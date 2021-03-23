Горняк22: Ракета-носитель «Союз-2.1а» и разгонный блок «Фрегат» вывели на целевые орбиты 38 спутников

22 марта 2021 года, со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 космическими аппаратами на борту. Спустя 1 час и 3 минуты после старта отделилась основная полезная нагрузка — южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1. На данный момент, после обработки телеметрической информации, разгонный блок успешно завершил все этапы программы выведения оставшихся 37 космических аппаратов на целевые орбиты.

Средства выведения Госкорпорации «Роскосмос» в полном объеме отработали все этапы сложнейшего полета, обеспечив выведение спутников на три разные солнечно-синхронные орбиты. Оператором запуска является компания «Главкосмос Пусковые Услуги» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Особенностью данного запуска являлось использование системы отделения ленточного типа для выведения аппаратов с чувствительным научным и бортовым оборудованием, которая разработана инженерами Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). В дальнейшем новую систему планируют использовать для выведения последующих аппаратов серии CAS500, а также некоторых российских спутников.

«На этапе выведения космический аппарат связан с разгонным блоком бандажным устройством, которое удерживается при помощи детонационных замков. При необходимости отделения замки раскрываются, и пружины мягко отталкивают космический аппарат от разгонного блока, не подвергая его высоким ударным нагрузкам», — рассказал заместитель генерального конструктора НПО Лавочкина Алексей Поляков.

В частности, после еще двух включений разгонного блока (выведение на вторую переходную орбиту и орбиту отделения) с 11:35 до 11:37 мск состоялось отделение первой партии попутной полезной нагрузки в составе японских спутников дистанционного зондирования Земли GRUS-1B, −1D, −1C и −1E. После пятого и шестого включений «разгонника» с 13:13 по 13:43 мск отделились спутники Unisat-7 итальянской компании GAUSS, NAJM-1 из Саудовской Аравии, японский аппарат для удаления т.н. «космического мусора» ELSA-d, DMSAT-1, три космических аппарата ADELIS-SAMSON, первый спутник Высшей Школы Экономики «НИУ ВШЭ — ДЗЗ», Challenge One, KSU_cubesat, GRBAlpha, WildTrackCube-SIMBA, 3B5GSat, ОрбиКрафт-Зоркий, KMSL, NANOSATC-BR2, четыре спутника BEESAT, Timon и Pumbaa для получения изображений солнечной короны, два спутника Kepler, Hiber-3 и Lacuna Space.

Космический аппарат ELSA-d японской компании Astroscale станет первым в рамках демонстрации базовых технологий, необходимых для стыковки и удаления космического мусора. Четыре спутника GRUS японской компании Axelspace для наблюдения за поверхностью Земли со строгой периодичностью. NAJM-1 из Саудовской Аравии — это пробная экспериментальная образовательная программа разработки малого спутника с небольшой длительностью рабочего цикла для получения изображений Земли и обеспечения связи с низкой околоземной орбиты.

DMSAT-1 — малый космический аппарат, разработанный в интересах Космического центра имени Мохаммеда Бин Рашида для многоспектрального наблюдения в видимом и около-инфракрасном диапазонах для обнаружения и контроля аэрозолей, содержащихся в верхних слоях атмосферы.Три спутника ADELIS-SAMSON Израильского технологического института Technion предназначены для демонстрации долгосрочного автономного полета кластера, состоящего из нескольких спутников, и определения географического положения наземного передатчика.

Два аппарата Kepler 6/7 от Kepler Communications inc. из Канады предназначены для широкополосной связи с высокой скоростью передачи данных в Ku-диапазоне, а также узкополосная связь с низкой скоростью передачи данных в S-диапазоне. Они предоставляют услуги передачи данных объектам, ресурсам и устройствам интернета вещей, расположенным по всему земному шару с помощью глобального сервиса данных (GDS) и сервиса повсеместного интернета вещей. NANOSATC-BR2 — научный, образовательный, технологический спутник для мониторинга ионосферы и магнитного поля Земли Южного регионального центра космических исследований Университета Санта-Мария, Бразилия.

KMSL — научный спутник для проведения эксперимента в условиях микрогравитации Инженерного колледжа Университета Чосан Кванджу, Республика Корея. Pumbaa и Timon — космические аппараты Лаборатории астродинамики и управления при Университете Ёнсе, г. Сеул, Республика Корея, назначение которых — получение изображений солнечной короны, включая область, в 10 раз превышающую угловой диаметр Солнца.

Четыре Beesat-5,-6,-7,-8 — спутники Технического университета Берлина, Германия, для демонстрации:



Подсистемы связи в диапазоне UHF;

передатчика Х-диапазона, экспериментального приемника ГНСС (глобальной навигационной спутниковой системы);

оптической полезной нагрузки для определения пространственного положения;

определение дальности при помощи лазерных средств для точного определения орбиты.

Hiber-3 —космический аппарат из Нидерландов, назначение которого — предоставление спутникового подключения к устройствам «интернета вещей». Unisat-7 итальянской компании GAUSS — для отработки технологии точного выведения на орбиту малых КА формата КубСат. Программа действует как орбитальная платформа для развертывания спутников сторонних организаций. UNISAT-7 отделит шесть наноспутников:

Unicorn-1, отработка технологии точного выведения на орбиту малых КА формата КубСат, Германия.

DIY-1, испытания механизма сведения КА с орбиты и лётная квалификация радиоаппаратуры и солнечных панелей, Аргентина;

FEES, образовательный и научно-исследовательский аппарат, Италия;

STECCO, образовательный и научно-исследовательский Италия, отработка технологии ориентации с использованием градиента гравитации, Италия;

SMOG-1, образовательный и научно-исследовательский Италия, Венгрия;

BCCSAT-1, образовательный и научно-исследовательский Италия, Таиланд.

Первый спутник Высшей Школы Экономики «НИУ ВШЭ — ДЗЗ». Спутник «НИУ ВШЭ — ДЗЗ» был создан совместными усилиями Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова и «СПУТНИКС». Кубсат 3Ю оборудован экспериментальной камерой на линзах Френеля, разработки Самарского университета, и высокоскоростным передатчиком X-диапазона. Отработкой систем управления спутником занимались студенты МИЭМ. Кубсат 3Ю центра «Сириус» и НИУ ВШЭ оснащен улучшенным прибором для мониторных наблюдений быстрых изменений потоков космической радиации типа ДеКоР. Ученые «Университета «Сириус» и НИИЯФ МГУ занимаются научной составляющей проекта — работают с детектором космической радиации и математическими алгоритмами миссии. Кубсат 6Ю ОрбиКрафт-Зоркий компании «СПУТНИКС» оснащен камерой-телескопом НПО «Лептон» с высокой разрешающей способностью — до нескольких метров на пиксель, что ставит его на высокий технический уровень среди аппаратов данного размера.

Космический аппарат SIMBA Римского университета Ла Сапиенца предназначен для мониторинга поведения диких животных. GRBAlpha Университета в Кошице нужен для демонстрации технологии детекторов и электроники для будущей миссии CAMELOT — группировки наноспутников для покрытия всего неба, с высокой чувствительностью и точностью локализации после обнаружения гамма-излучения.

Open Cosmos, аэрокосмическая компания, которая обеспечивает комплексную реализацию спутниковых программ, является поставщиком двух спутников среди тех, которые будут запущены на этом борту. Компания отвечает за проектирование, изготовление, сборку и управление полетом наноспутников, построенных под нужды конкретных заказчиков — Lacuna Space and Sateliot. Sateliot является спутниковым телекоммуникационным оператором, который запустит группировку наноспутников для того, чтобы сделать «интернет вещей» с покрытием 5G более доступным для людей. Компания планирует развернуть 16 спутников, начиная с 2022 года, и довести их количество до 96 к 2025 году, при этом получив инвестиции в размере более €100 млн.

Challenge One является спутником для технологии «Интернет вещей» и также оснащен передовым коммуникационным оборудованием, разработанным на объектах компании TELNET квалифицированными специалистами из Туниса. Данный запуск тунисского спутника станет основой для создания новой космической экосистемы для Туниса и его региона. Космический аппарат KSU CubeSat, разработанный Техническим колледжем при Университете им. Короля Сауда, будет передавать телеметрические данные и фотографии из космоса на наземную станцию.

Разгонный блок «Фрегат» производства НПО Лавочкина обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких космических аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Высочайшая надежность, возможность запуска с четырех космодромов, и, практически, идеальная точность выведения, дают разгонному блоку «Фрегат» неоспоримые конкурентные преимущества над мировыми аналогами.

Данный пуск стал 94-м для этого разгонного блока. Его эффективная работа предоставляет широкие возможности в сфере пусковых услуг. Постоянная модернизация разгонных блоков типа «Фрегат», обеспечение выведения различных попутных полезных нагрузок на разные орбиты с высокой точностью в рамках одного пуска и возможности запуска с четырех космодромов (Восточный, Плесецк, Байконур, ГКЦ (Французская Гвиана)) дают неоспоримые конкурентные преимущества на мировом рынке космических запусков.

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