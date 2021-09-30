ГОРНЯК22 01.10.2021
Хорошие новости

Горняк22: Пропускную способность зернового терминала в Новороссийске увеличили до 7 млн тонн в год

Горняк22
18 часов Ago

Реконструкция зернового терминала завершилась в Новороссийске в рамках инвестиционного проекта с объёмом вложений в размере 5 млрд рублей.

В рамках проекта оборудованы глубоководный причал, стоянки, транспортная развязка, новые зернохранилища на 102,6 тыс. тонн зерна.

Пропускная способность терминала увеличена в 2,8 раза — с 2,5 до 7 млн тонн зерна в год.

Создано 40 новых рабочих мест.

Соглашение о реконструкции зернового терминала было подписано в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме.

Всего на Кубани реализуют свыше 400 крупных инвестпроектов.

Хорошие новости России

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