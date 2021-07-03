Горняк22: Промышленное производство в России в мае выросло на 11,8%

Согласно опуликованным Росстатом данным о социально-экономическом положении России в январе-мае 2021 года индекс промышленного производства в мае 2021 года составил 111,8% по сравнению с маем прошлого года.

Динамично развивались как добывающие, так и обрабатывающие производства.

Динамика добычи полезных ископаемых в мае составила 112,3%.

Индекс обрабатывающего сектора составил 111,4%.

Это позволило экономике окончательно преодолеть спад и выйти по итогам первого полугодия на 103,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года (обрабатывающий сектор 106,0%).

Наиболее высокие темпы роста показали:

— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 171,4%,

— производство мебели — 160,4%,

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 144,3%,

— производство кожи и изделий из кожи — 127,8%,

— производство резиновых и пластмассовых изделий — 126,8%,

— производство текстильных изделий — 126,1%.

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