Горняк22: Промышленное производство в России в мае выросло на 11,8%
Согласно опуликованным Росстатом данным о социально-экономическом положении России в январе-мае 2021 года индекс промышленного производства в мае 2021 года составил 111,8% по сравнению с маем прошлого года.
Динамично развивались как добывающие, так и обрабатывающие производства.
Динамика добычи полезных ископаемых в мае составила 112,3%.
Индекс обрабатывающего сектора составил 111,4%.
Это позволило экономике окончательно преодолеть спад и выйти по итогам первого полугодия на 103,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года (обрабатывающий сектор 106,0%).
Наиболее высокие темпы роста показали:
— производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 171,4%,
— производство мебели — 160,4%,
— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 144,3%,
— производство кожи и изделий из кожи — 127,8%,
— производство резиновых и пластмассовых изделий — 126,8%,
— производство текстильных изделий — 126,1%.