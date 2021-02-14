Горняк22: Промтрактор на 50% увеличил выпуск тракторов • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Чебоксарский завод промышленных тракторов подвел итоги работы за первый месяц 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство тракторной техники увеличилось на 50%, запасных частей — более чем на 45%.

В целом по итогам 2020 года ведущему промышленному предприятию Концерна «Тракторные заводы» удалось достичь положительной динамики производства и сформировать надежный задел на будущее.

«Для Промтрактора прошлый год был особенным — заводу исполнилось 45 лет! — отмечает генеральный директор завода Александр Титов. — Несмотря на объективные внешние трудности, коллектив предприятия с честью справился с поставленными задачами и добился докризисных показателей производства. Главным достижением стал выход на стратегическую отметку по выпуску 50 тракторов в месяц и увеличение товарного выпуска продукции по всем направлениям. Общий рост производства тракторной техники достиг 23%, выпуск сельскохозяйственных гусеничных тракторов увеличился на 90%».

В 2020 году Промтрактор освоил серийное производство кабин с модернизированным рабочим местом оператора бульдозера, опытные работы по которому были завершены еще в 2019 году. Проведены эксплуатационные испытания опытного бульдозера Т-11 с двигателем ЯМЗ-536. Заводские испытания проходит трактор Т-11 с гидроповоротным отвалом. Кроме того, организованы приемочные испытания опытного трактора Т-40.03 на объектах ООО «Автотранскалий» (г.Соликамск, Пермский край). В январе этого года успешно собран модернизированный колесный бульдозер ТК 25-02.

В процессе сертификации находится гусеничный сельскохозяйственный трактор общего назначения тягового класса 6.0 «Агромаш-Руслан» с резиноармированными гусеницами отечественного производства. С участием инжиниринговой компании «МИКОНТ» разработана конструкторская документация новой модели трактора Т-30.03, опытный образец которого планируется изготовить в первом полугодии этого года. Также в 2020 году организовано серийное производство автоматических трансмиссий, которые внедрены в большинство машин класса Т-9 и Т-11, выпускаемых под брендом ЧЕТРА.

В 2020 году Промтрактор добился значительного повышения надежности промышленной техники. Выполнен целевой показатель — снижение на 20% относительно базового значения уровня «отказности» парка техники, находящегося на гарантийном обслуживании ООО «СПМ». В первом полугодии перед заводом стояла цель — достичь значений не выше 1,54. В результате удалось выйти на показатель — 1,46. Коэффициент технической готовности промышленной техники поднялся на уровень 0,93. Качество поставляемой техники соответствует плановым значениям. По уровню надежности сельскохозяйственной техники также достигнуты все целевые показатели.

«В этом году завод ставит перед собой новые цели — на 20% увеличить достигнутые объемы производства, продолжить расширение модельного ряда производимой техники и модернизацию линейки тракторов до уровня мировых компаний-лидеров, — резюмирует генеральный директор ООО «ПК «Промтрактор».

Хорошие новости России