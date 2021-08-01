Горняк22: Производство вакцины «Эпиваккорона» запустили на заводе «Герофарм» в Подмосковье

Линия производства вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» открылась в пятницу на заводе компании «Герофарм» в подмосковном поселке Оболенск, сообщает пресс-служба правительства области.

Ранее «ЭпиВакКорону», разработанную новосибирским Центром «Вектор», производили только в Новосибирске. Промышленное производство в Оболенске полного цикла — от синтеза субстанции до выпуска готового лекарства — обеспечит вакциной не только Подмосковье, но и ряд других регионов.

Как сообщил генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов, в конце сентября планируется перейти на пятидозовый формат — «когда в одном флаконе будет уже не 1, а 5 доз вакцины». «Это позволит увеличить мощности в 1,5 раза. Вакцина востребована не только в РФ, у нас очень много заявок из разных стран. Ведем переговоры с ними», — приводятся в сообщении его слова.

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