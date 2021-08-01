ГОРНЯК22 02.08.2021
Хорошие новости

Горняк22: Производство вакцины «Эпиваккорона» запустили на заводе «Герофарм» в Подмосковье

Горняк22
18 часов Ago

Линия производства вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» открылась в пятницу на заводе компании «Герофарм» в подмосковном поселке Оболенск, сообщает пресс-служба правительства области.

Ранее «ЭпиВакКорону», разработанную новосибирским Центром «Вектор», производили только в Новосибирске. Промышленное производство в Оболенске полного цикла — от синтеза субстанции до выпуска готового лекарства — обеспечит вакциной не только Подмосковье, но и ряд других регионов.

Как сообщил генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов, в конце сентября планируется перейти на пятидозовый формат — «когда в одном флаконе будет уже не 1, а 5 доз вакцины». «Это позволит увеличить мощности в 1,5 раза. Вакцина востребована не только в РФ, у нас очень много заявок из разных стран. Ведем переговоры с ними», — приводятся в сообщении его слова.

Хорошие новости России

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Российская сборная завоевала шесть медалей на Международной математической Олимпиаде

Горняк22: Российская сборная завоевала шесть медалей на Международной математической Олимпиаде

Горняк22
3 дня Ago
62-я Международная математическая олимпиада прошла на площадке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге и объединила более 600...
Горняк22: Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде

Горняк22: Российские гимнастки завоевали золото в командном турнире на Олимпиаде

Горняк22
5 дней Ago
Российские спортсменки впервые в истории выиграли командные соревнования на Олимпиаде. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали...

Читать по теме:

ВТОПЕ: