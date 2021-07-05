Горняк22: Производство Ми-38 стартует в 2015 году

Завершаются испытания нового многоцелевого вертолета Ми-38, производство которого должно стартовать на Казанском вертолетном заводе в 2015 году. Машина будет пользоваться спросом как в гражданской, так и в военной сферах. Об этом министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил в ходе рабочей поездки в Казань.

«Цикл испытаний вертолета Ми-38 завершается, мы рассчитываем на хорошие его перспективы. Этот вертолет занимает востребованную нишу. Есть серьезная потребность в этом вертолете со стороны гражданских отраслей промышленности, нефтегазодобывающих компаний. Предприятие будет поставлять этот вертолет и в рамках гособоронзаказа», – цитирует Дениса Мантурова АРМС-ТАСС.

По словам главы Минпромторга, КВЗ имеет хорошие перспективы развития. «Предприятие освоило современные методы производства с учетом постоянной оптимизации затрат и расходов, идет автоматизация технологического процесса, внедряется бережливое производство», – пояснил министр.

Также Денис Мантуров обратил внимание на хорошие показатели завода по прибыли.

«На протяжении последних трех лет обеспечивается рост производства вертолетов как на казанской площадке, так и на других предприятиях холдинга. Рост составляет от 5 до 10% в год», – уточнил Денис Мантуров.

В рамках визита в Татарстан министр провел на Казанском вертолетном заводе совещание с руководителями оборонных предприятий республики по вопросам импортозамещения.

МИ-38 – многоцелевой транспортно-пассажирский вертолет нового поколения. Машина может эксплуатироваться в любое время суток в различных погодных и климатических условиях в диапазоне температур от -50 до +60 °С. На вертолете установлен новейший комплекс авионики. К высоким конкурентным преимуществам вертолета Ми-38 можно отнести соответствие российским нормам АП-29, европейским JAR-29 и американским FAR-29, а также заложенные в конструкцию высокую надежность и безопасность, большие ресурсы, комфорт для экипажа и пассажиров и обеспечение эксплуатации вертолета «по состоянию».

КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах мира. Предприятие выпускает широкий ряд модификаций этих вертолетов: транспортный, пассажирский, спасательный, десантно-транспортный и множество других. С 1997 года КВЗ обладает сертификатом разработчика вертолетной техники: сегодня в серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет «Ансат». КВЗ входит в холдинг Ростеха «Вертолеты России».

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