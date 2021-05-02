ГОРНЯК22 02.05.2021
Хорошие новости

Горняк22: Производство фронтальных погрузчиков запущено в Забайкальском крае

Горняк22
8 часов Ago

Завод по производству фронтальных погрузчиков открылся в Чите, проект входит в ТОР «Забайкалье». Компания «Восток-Агро» ввела в эксплуатацию современную линию по производству фронтальных погрузчиков и навесного оборудования.

Мощность завода составляет около 50 единиц спецтехники в год. Главными потребителями продукции завода станут производственные, горнодобывающие и дорожно-строительные предприятия.

Общий бюджет организации проекта составил больше 37 млн рублей. В рамках реализации проекта предприятие закупило высокотехнологичное оборудование и комплектующие изделия для производства.

ГОРНЯК22 02.05.2021

Хорошие новости России

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