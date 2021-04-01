Горняк22: Производство дождевальных машин полного цикла открылось в Тольятти

В Тольятти Самарской области запущено первое в России производство дождевальных машин полного цикла. Реализовать инвестиционный проект компании помог Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ), который выдал предприятию займ в размере более 30 млн рублей.

В июле прошлого года МОНОГОРОДА.РФ заключил соглашение с ООО «Билдинг Строй Гроуп» о выдаче беспроцентного займа на закупку необходимого оборудования для создания новой производственной линии самодвижущихся широкозахватных дождевальных машин полного цикла. На предприятии создано 35 новых рабочих мест.

«За счет средств, выделенных Фондом развития моногородов, мы закупили и установили все необходимое оборудование. Это позволило создать нам производство полного цикла, а также увеличить мощность до 300 единиц дождевальных машин в год. Мы будем изготавливать до 90% всех комплектующих для дождевальных машин. Аналогичного производства в России еще нет», — сказал генеральный директор «Билдинг Строй Гроуп» Николай Лысов.

ООО «Билдинг Строй Гроуп» — компания-производитель оросительной техники и комплектующих для дождевальных машин. Организация является единственным российским предприятием, осуществляющим производство отечественной широкозахватной техники типа «Кубань» — круговых дождевальных машин, разработанных с учетом самых передовых мировых и отечественных технологий. Продукция ООО «БСГ» поставляется напрямую сельхозпроизводителям из России и стран СНГ.

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