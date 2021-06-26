Горняк22: Производство автокомпонентов запущено в Самарской области

24 июня в Самарской области запустили новую производственную линию. На территории особой экономической зоны «Тольятти» ввели в эксплуатацию производство автокомпонентов. Новый завод принадлежит французской компании Faurecia.

Предприятие будет выпускать автомобильные сидения. Производственную линию будут запускать в три этапа. На первом в «Тольятти» начали заниматься каркасами для сидений. Затем до конца 2021 года рассчитывают построить корпус под пошив обшивки.

Летом следующего года Faurecia планирует выйти на полный цикл производства с помощью цеха выпуска пенного наполнителя. Причем это будет первый завод под эгидой компании, на котором будут осуществлять все технологические операции.

По предварительным подсчетам, ежедневно здесь будут производить около 1500 комплектов. Ожидается, что их будут поставлять крупным автомобильным концернам — АВТОВАЗ, Рено-Ниссан, Фольксваген.

Общий объём вложений в завод составит 2,5 миллиарда рублей. Причём на первых порах предприятие сможет принять на работу около 600 специалистов, но в перспективе количество сотрудников увеличат до 1000.

До конца года в ОЭЗ «Тольятти» запустят еще несколько заводов.

Сейчас в особой экономической зоне уже работает 12 компаний. Здесь трудятся около 1600 человек. В ближайшем будущем свои линии развернут еще несколько фирм. Речь идет не только о российских производителях. Свою готовность стать резидентом «Тольятти» подтвердили компании из Японии, Германии, Испании, Нидерландов, Турции, Сербии и Франции. По предварительным подсчетам, они инвестируют в экономическую зону около 40 миллиардов рублей и создадут 6,5 тысячи рабочих мест.

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