Горняк22: Производство аквакультуры в РФ в I полугодии выросло на 25%

Производство аквакультуры в России в первом полугодии 2021 года выросло на 25% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 211 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

По оперативным данным Росрыболовства, основной объем рыбы и других гидробионтов выращен предприятиями Северо-Западного федерального округа, где показатель увеличился на 62% — до 71,7 тыс. тонн. В Дальневосточном округе производство выросло на 19% — до 54,6 тыс. тонн. В тройку лидеров входит Южный федеральный округ: здесь за два квартала выращено 53,2 тыс. тонн рыбоводной продукции, что на 16% больше аналогичного показателя прошлого года.

В Центральном федеральном округе объем производства продукции аквакультуры увеличился на 15% и составил 9,9 тыс. тонн, в Приволжском — на 18%, до 4,5 тыс. тонн, Сибирском — на 40%, до 1,9 тыс. тонн. В Уральском федеральном округе показатель сохранился на уровне прошлого года — около 3 тыс. тонн, в Северо-Кавказском федеральном округе — снизился на 20%, до 12,3 тыс. тонн.

Среди регионов, где выращено больше всего продукции: Приморский край — 54,5 тыс. тонн, Мурманская область — 48,3 тыс. тонн, Ростовская область — 17 тыс. тонн, Краснодарский край — 16,5 тыс. тонн, Астраханская область — 14,9 тыс. тонн и Республика Карелия — 14 тыс. тонн.

Как напомнили в Росрыболовстве, в 2020 году производство продукции товарной аквакультуры увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим годом — до 329 тыс. тонн, а за последние 10 лет объем вырос вдвое.

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