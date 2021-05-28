Горняк22: Производитель шасси «Авиаагрегат» увеличил прибыль в 15 раз

В первом полугодии 2014 года чистая прибыль головного разработчика и производителя шасси холдинга «Авиационное оборудование» -«Авиаагрегата» выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 15 раз и составила 70 млн рублей. Выручка предприятия — 1 млрд рублей.

Финансовые показатели были озвучены во время посещения предприятия генеральным директором холдинга «Авиационное оборудование» Максимом Кузюком.

«Сегодня „Авиаагрегат“ осуществляет свою деятельность в рамках единой стратегии холдинга и показывает хорошие результаты, — заявил генеральный директор холдинга „Авиационное оборудование“ Максим Кузюк. — Предприятие обеспечено долгосрочным портфелем заказов на российском рынке, а также выходит на международный рынок через кооперацию с зарубежными партнерами».

Объем отгруженной продукции за первое полугодие 2014 года увеличился на 70% и составил 1584 млн рублей, в то время как за первое полугодие 2013 года — 918 млн рублей.

Сегодня «Авиаагрегат» осуществляет свою деятельность в рамках единой стратегии холдинга и показывает хорошие результаты

На «Авиаагрегате» запущен ряд перспективных проектов, например разработка и производство систем ВПУ (взлетно-посадочных устройств) для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), а также выпуск продукции для многофункционального транспортного самолета (МТА), легкого транспортного самолета нового поколения Ил-112 В, учебно-тренировочного самолета Як-152.

Также «Авиаагрегат» будет создавать отдельные агрегаты системы ВПУ для МС-21. Кроме того, на предприятии планируется запуск серийного производства шасси для четырехместного двухдвигательного самолета Diamond Da-42. На начало 2014 года расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) составили почти 160 млн рублей.

В этом году на предприятии запущено серийное производство ВПУ на Ка-62. К концу года первая партия будет поставлена заказчику. Особенностью конструкции новой системы является объединение амортизатора и подъемника в одном агрегате. Комбинированный подъемник, обеспечивающий амортизацию нагрузок при посадке, уборку-выпуск опор шасси и удержание их в соответствующем положении, отличается малыми габаритами, несмотря на сложную компоновку деталей. Новые шасси обеспечивают требования по посадке вертолета с большими вертикальными скоростями до 4 м/с, это позволяет сертифицировать вертолет для офшорных перевозок пассажиров.

На «Авиаагрегате» осуществляется модернизация текущего и приобретение нового оборудования для выпуска возросших объемов производимой продукции. Предполагаемый объем инвестиций до 2020 года составит 4,4 млрд рублей. Это позволит предприятию уже к 2017 году обеспечить выпуск более 200 комплектов шасси в год и выйти на объем выручки, которая составит более 8 млрд рублей.

Стоит отметить, что холдинг «Авиационное оборудование» стал интегратором по созданию электропривода колеса шасси Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и активно сотрудничает с французской компанией Messier-Bugatti-Dowty (MBD) в части производства элементов шасси для самолета. Уже в этом году холдинг на базе «Авиаагрегата» планирует наладить серийное производство данных изделий.

Также на площадке самарского предприятия «Авиационного оборудования» созданы новые комплекты шасси для тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, которые в рамках контракта будут поставляться на ОАК-ТС до 2020 года, после чего контракт будет продлен. Конструкционные изменения самолета, в том числе модернизированное шасси, позволили увеличить грузоподъемность Ил-76МД-90А до 60 тонн, а максимальную взлетную массу — до 210 тонн.

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